勞動部勞發署北分署吳姓公務員霸凌輕生案持續延燒，不僅勞動部長何佩珊請辭，行政院長卓榮泰和總統賴清德也先後道歉，但仍難平息眾怒，而在昨（20）日，被控霸凌的分署長謝宜容委由律師發布聲明，要求媒體刪除不實報導，此話引起資深媒體人謝寒冰強烈不滿，他怒嗆謝宜容，「不然你來告我」，自己「立意良善」不怕告，媒體也不會因為她的幾句話就不敢說話。

勞動部昨天召開考績會，決議將謝宜容記2大過免職，謝宜容也在昨晚委由律師發出12點聲明，對自己的行為道歉，但強調根據勞動部報告，她的管理風格不是員工離職直接原因，並要求媒體刪除不實報導。

謝寒冰今天在其主持網路節目《寒冰新聞秘辛》直言，謝宜容的聲明中要求媒體刪除不實報導，可說語帶恐嚇，她敢如此氣焰囂張的原因，與她被爆每年花費百萬元送禮討好長官有關，因為她可能透過這種方式，累計廣大的人脈。

不過，對於該則聲明，謝寒冰也直言自己沒在怕，「我就這樣講，不然你來告我」，他並撂話，若自己真的被謝宜容告且被傳出庭，一定會告訴法官和檢察官，自己雖然語氣激動、情緒控管失當，但主要是為了社會公益，所以目的良善。他並嗆謝宜容，不用跟媒體來這一套，媒體不可能因為她講幾句話就不敢說話。

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