片山凉太邀鄭宜農合作新單曲。（大元娛樂提供）

片山凉太將於今年底推出相隔4年的新專輯，先行單曲〈我一直都以為我是一個人〉攜手台灣音樂才女鄭宜農，為歌曲注入全新生命力。片山凉太為了籌備這次的專輯，閉關2個月，把自己的孤獨感推向極致，他直言：「很享受這種與世隔絕的隔離感。」

時隔四年的新專輯，片山凉太以〈我一直都以為我是一個人〉作為新專輯的先行單曲，這首作品特別邀請鄭宜農共同創作。談到合作契機，片山凉太透露自己一直很欣賞鄭宜農的音樂，某次在Podcast節目中聽到她提到想合作的馬來西亞歌手是自己，他驚喜地意識到雙方的關注。還因為想了解她多一點，而去買她的書來看。

兩人在台灣第一次見面，片山凉太感嘆：「宜農很酷，不僅對音樂有豐富的想法，還非常清楚自己想要什麼。」後來，片山凉太在擔任鄭宜農馬來西亞專場的嘉賓，聽到她的現場演出，瞬間聯想到自己創作的這首歌，萌生了與她共同創作的念頭。他形容：「宜農的聲音就像一道指引的光，帶領我在創作中找到出口。」」

當送出這個邀約的時候，宜農回了四個字「很好！來吧」，這份直接的信任讓他深受感動。合作過程中，他將完成初步編曲的Demo發給宜農，後者則加入自己的旋律與歌詞。片山凉太說：「宜農傳回來的錄音，我一聽就非常喜歡！她的加入，不僅讓歌曲更完整，還巧妙地在音樂中形成了一種相互呼應的對話。雖然我們認識不久，但合作起來有出奇的默契！」

然而，首次與台灣歌手合作，片山凉太坦言自己遇到了一些「文化隔閡」，由於擔心自己的中文表達不夠準確，他在給鄭宜農發訊息時總是反覆推敲，「打一條訊息常常要花半個小時，反覆修改，深怕表達有誤。」這份謹慎讓人誤以為他是個「已讀慢回」甚至「已讀不回」的人。而這樣斟酌用語的習慣，也讓他在社群平台發文的文字，常常要花上半天時間思考措辭。

身邊的人爆料，其實凉太就是太過謹慎，這份用心也讓人感受到他對作品的重視，有時候看他打字，彷彿能感受到他的內心戲，比如糾結：「用驚嘆號會不會讓人有壓力？加句號會不會太冷淡？還是省略標點符號比較自然？」最常發生在訊息送出之後，他還會反覆編輯三四次，因為他非常在意語氣的傳達，生怕讓對方誤解，對於這樣細緻又認真的態度，身邊的人都忍不住說：「這就是片山Style！」