勞動部勞動力發展署分署長謝宜容涉及職場霸凌，引發各界譁然，據了解，謝的娘家是雲林傳統產業，當地醬油名店御鼎興第三代謝宜哲被誤傳是謝宜容家人，謝宜哲澄清不認識謝宜容。目前最新傳出，謝宜容娘家其實是雲林龍X醬油，登記地點在虎尾鎮，地方人士證實，謝宜容確實是此醬油業者的家族成員，《中時新聞網》致電業者，詢問是否為謝宜容的家人，對方一聽到立刻掛電話，且之後三度去電，都無人接聽。

昨網路傳出謝宜容娘家是御鼎興醬油，導致店家Google評論瞬間湧入1星負評，第三代經營者謝宜哲只好曬出全家福和戶籍謄本，澄清家中只有2兄弟，沒有女生，也不認識謝宜容，證實為烏龍爆料。

現在又傳出，謝宜容的娘家疑似是雲林龍X醬油，經查雲林有2間龍字開頭的醬油廠，《中時新聞網》致電第一家位於林內鄉的龍X醬油，業者表示他們家姓鄭，不認識謝宜容。

記者再致電另一家位於虎尾的龍X醬油食品，負責人姓謝，他一聽到詢問有關謝宜容的事情立刻掛電話，該公司營業時間至下午5點30分，不過下午2點左右三度撥打電話都無人接聽。

龍X醬油食品成立至今86年，生產及銷售各種蔭油、醬油膏、醬油露、調味醬等，醬油口味偏甜，在大賣場相當受歡迎，也是虎尾當地名產。

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