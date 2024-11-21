基隆捷運第一期計畫已核定，預計將從台北市南港站到基隆的八堵站，但二期計畫的路線尚在評估階段，國民黨基隆市議員鄭愷玲21日於總質詢建議，捷運二期應行經安樂區商圈，並結合北台科技園區，打造交通產業的副都心。基隆市長謝國樑強調，預計明年中捷運路網分析報告將出爐，他會戴著「鋼盔」合理評估，繼續推動捷運二期進入安樂區。

鄭愷玲今日質詢表示，她強烈爭取捷運二期必須要進入安樂商圈，鄭愷玲強調，安樂區共有8萬多民眾，其中雙北通勤族大約有2至3萬人，已經超過全市四分之一，因此她認為捷運二期若規畫進長庚園區，除可紓緩運量外，更可以串連周遭產業，將安樂區打造為新的副都心。

基隆捷運二期計畫的路線尚在評估階段，國民黨基隆市議員鄭愷玲21日於總質詢建議，捷運二期應行經安樂區商圈，並結合北台科技園區，打造交通產業的副都心。（摘自基隆市議會直播／徐佑昇基隆傳真）

鄭愷玲指出，市府若妥善規畫麥金路兩側用地並透過都市計畫變更，無償取得公共設施用地，可提供捷運路線、捷運站體、完整轉運及停車空間，更可符合新北市捷運局要求建置捷運機場之用地。

此外，鄭愷玲也建議市府可結合「北台科技產業園區」，讓產業發展與捷運系統整合，打造交通及產業完善的副都心。

謝國樑回應，捷運二期進安樂區除了讓台鐵基隆到八堵端不要廢掉外，雖然多繞了一段進麥金路，但是能嘉惠到非常龐大的安樂區居民和上班族，這樣對運量還有居民實際需求，都是好的機會。

謝國樑強調，雖然也有議員批評多繞路會增加預算等，他依然會「戴著鋼盔」繼續推動捷運第二階段在合理評估、有效益的前提下進入安樂區，符合龐大居民實際需求。

謝國樑指出，整體捷運路網規畫分析報告將於明年5、6月出爐，會向市議會報告，而捷運路網完成後，就可以進行捷運第二階段路廊可行性評估。

民進黨議員許睿慈昨日質詢表示，汐東捷運已在做細部設計，基隆捷運二期仍在路線評估，基隆負擔是3個縣市中最低的。

許憂心，第二階段的規畫跟建制，如果跟不上第一階段，基隆的自籌款會大幅增加，勢必增加建設難度。希望市府對於基捷路線規畫審慎評估，明年的方案要把自籌款成本納入考量，才不會變成「空中樓閣」，讓市民苦等。