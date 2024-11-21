眾所矚目的亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，先前傳出主球場天然草皮調整為人工草皮，引發網友炸鍋，台南市長黃偉哲隨後宣布恢復採用天然草皮，上個月已開始植草，本月底即將完工，球場草皮接近完工照曝光，也讓不少球迷相當期待。

現任富邦悍將球隊總教練陳金鋒今天宣傳將於11月30日舉行的「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展時表示，亞太棒球訓練中心的環境及硬體設施非常齊全，對於選手訓練或比賽而言，是非常好的場所，期待藉由亞太棒球訓練中心培養出台灣、台南更多更好的選手，為台灣棒球爭光。

台南市政府斥資34億元打造的亞太國際棒球訓練中心，最後一塊拼圖成棒主球場預計明年2月完工啟用，而先前鬧得沸沸揚揚的「草皮」事件，隨著上個月開始植草，目前工程已進入尾聲，從上空俯瞰，已可見綠油油的草皮，接下來將進入養護期。

體育局長陳良亁說明，成棒主球場硬體設施已陸續完備，委外營運也進入第2次上網招標，歡迎任何有意願協助推廣棒球的單位前來投標。他也提到，亞太國際棒球訓練中心目前除成棒主球場外，其餘球場早已開放賽事使用，近日開打的巨人盃少棒賽就是在亞太棒球訓練中心開打，韓國樂天、NC恐龍隊也將在明年春天，移師亞太棒球訓練中心展開春訓。