南投縣議員簡賜勝向支持者表態，將參選草屯鎮長補選。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣草屯鎮長簡景賢18日深夜猝逝，其任期未過半，要進行鎮長補選，南投縣選委會21日開會後決議，12月4日至12月6日參選人登記，明年元月18日投開票。藍綠陣營的縣黨部主委均強調，時間倉促，近期盡速公布草屯鎮長補選人選，無黨籍議員簡賜勝已向支持者表態參選到底。

簡景賢18日驟逝，縣府核派參議簡青松代理鎮長，25日在草屯鎮公所2樓會議室舉行草屯鎮代理鎮長宣誓就職及交接典禮，直到新當選人交接。南投縣選委會21日指出，第19屆草屯鎮長補選參選人領表日期為11月30至12月6日止，登記期間為12月4日至12月6日，登記時間為每日上午8時至12時、下午1時至5時。明年1月18日、星期六舉行投開票。

草屯鎮人口9萬8000多人，一度是「全台第一大鎮」，是南投縣選舉的關鍵戰場，簡景賢猝逝，震驚地方政壇，意味2026地方選戰提前開打，南投縣長許淑華若要爭取連任，更要守住草屯，近期藍綠積極徵詢可能人選，積極備戰，畢竟草屯是藍綠必爭版圖。

南投縣議員簡賜勝形象和人脈都好，實力堅強，他在支持者擁戴下已表態參選到底。外傳國民黨籍南投縣議員李洲忠、唐曉棻有意參選；另外民進黨南投縣議員蔡銘軒挑戰立委失利後，積極參與形象商圈事務，外界認為他劍指草屯鎮長；而草屯鎮前鎮長洪國浩政績有口皆碑，支持者盼他再批戰袍。

國民黨南投縣黨部主委楊麗川表示，時間真的很倉促，近期積極徵詢各方可能人選，希望大家能有共識，整合成功，再交由提名小組對外公布人選。

民進黨主委陳玉鈴強調，以「有選戰經驗、有意願」的人選為主，22日將召開臨時執行委員會，討論初選機制，若2人以上登記參選，將做民調決定，若沒人表態，再協調徵召。