竹北市人口快速成長，竹北戶政事務所辦公空間狹小，經常人滿為患，縣府計畫遷建，在台科大都計區縣有地興建竹北戶政大樓，縣議員陳凱榮21日質詢時，指戶政大樓合署辦公的單位一變再變，從原民處、社會處到地政處，不知明年會變那個單位？民政處長陳建淳指確定興建「竹北戶政、地政事務所聯合辦公大樓」，期2027年底年完工。

陳凱榮長期關心竹北戶政事務所遷建問題，指前年民政處稱要在新竹地院後方縣有地興建戶政大樓，原址保留做戶政所西區辦公處，新大樓要與原民處合署辦公，以便向內政部爭取10億元補助經費，後又以向中央爭取經費要位要3到5年，緩不濟急，決定自籌經費興建，合署辦公改為社會處。

縣議員陳凱榮21日質詢時，竹北戶政事務所遷建將興建戶政大樓，合署辦公的單位一變再變提出質疑。（羅浚濱攝）

陳凱榮說，陳建淳接任民政處長後，合署辦公改為地政處的竹北戶政事務所，不知明年會變哪個單位？到底目前戶政大樓興建進度為何？何時能完工？

「確定竹北戶政和地政事務所一併遷建！」陳建淳說，竹北地政所空間也不足，因地政業務與戶政業務關聯性高，遷移社會處的效益不是很大，將戶政和地政一併遷移到該縣有地，可更加便民，經討論後縣長楊文科拍板定案，由縣府自籌11億元興建。

陳建淳指竹北戶政和地政事務所聯合辦公大樓，是地下3層、地上4層的雙併建物，因要深開挖確保地質安全，委託專業廠商做基地鑽探及地質調查10月完成，在基地7處鑽孔鑽探深度約30公尺，地層為回填層、卵礫層、岩層，依地型及建築法規相關規定，開挖地下3層做為停車空間，安全性沒問題。

陳建淳並說，該工程9月決標後，由建築師辦理工程規畫，12月進入基本設計階段，預計明年1月送都市設計審議，11億元工程經費分年度編列，明年民政處編1.5億元、地政處1.3億元，希望能加快腳步在明年上半年發包，期2027年底完工。