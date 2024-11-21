金曲歌后A-Lin宣布將第6度攻蛋，於明年1月17、18日再度返場台北小巨蛋舉辦「A-LINK WITH PASSENGERS-最終站」演唱會，門票日前開賣秒殺，21日宣布將於明年1月19日加場開唱，門票訂於11月29日中午12：00A-Lin官網會員優先購票，晚上18：00全面開賣，購票請洽「ibon官網」。

A-Lin個性直率，私下常熱情跟身邊好友互動，日前在threads上流傳一段KTV影片，只見片中壓低帽沿女子忘我高歌，演唱〈有一種悲傷〉，聲線、情感極似A-Lin，唱得投入令人心醉，曲畢時她還自動加碼一句：「來，聽歌的請喝酒。」吸引大批網友留言，「這是我聽過翻唱得最接近原唱的版本」、「素顏比A-Lin還美耶。」A-Lin感謝粉絲支持，將以加場來反饋大家，希望可以照顧到更多更多海內外的歌迷。

A-Lin近期將逐一舉辦長沙站、天津站和紹興站，就將全心備戰台北小巨蛋，她神秘笑說，二度返場的最終3場，除了有全新的舞台呈現，內容、曲目上更會有大幅更新，「做我的VIP旅伴，期待與你們相約台北小巨蛋，一個都不能少，不見不散。」