勞動部勞動力發展署北分署員工疑遭分署長謝宜容霸凌而輕生，輿論怒火越燒越旺，勞動部長何佩珊遭朝野立委罵爆後表態請辭，閣揆卓榮泰、總統賴清德先後道歉。對此，媒體人黃揚明表示，一個公務員之死，不只是單純的公務部門的職場霸凌，更是民進黨活生生拿公部門職務酬庸的後果，若到最後調查結果還和稀泥，那炸彈還會再爆炸一次。

黃揚明昨在政論節目《頭條開講》表示，民進黨政府沒有預判到這件事會引發這麼大的民怨，第一波的火其實本已燒的差不多，但第二把火是勞動部的行政調查報告出爐，簡直就是官官相護的證據，包括說謝宜容「目的良善」、調查小組委員跟謝熟識等等；而勞動部對謝的處分，早上才說降級一等，到下午卓榮泰道歉、何佩珊請辭後，改為記2大過停職、送懲戒，態度越來越強硬，因為搞到民怨起來了。

黃揚明直言，何佩珊表態請辭，這已經是卓榮泰內閣的第2人，「一個公務員之死，不只是單純的公務部門的職場霸凌，更是民進黨活生生拿公部門職務酬庸的後果」，有關係的人才能夠升官，之前會扯到派系就是因為謝宜容被視為是前勞長許銘春的人（許銘春已澄清未「拔擢」謝宜容），而許銘春又是監察院長陳菊的人；另也傳出內部曾收到很多陳情檢舉信，連當時的勞動部次長約談她，這代表已經發生好一陣子了。

「勞動部身為主管勞工的主管機關，現在卻搞出職場霸凌，這何其地諷刺！這是悲劇」，黃揚明直言，而且很多年輕的基層勞工看到會很有感觸，因為這位公務員的不幸經歷，很多人在職場上也都有過，就像11年前的洪仲丘命案，這兩件事情都同樣搞出人命，只是一個在軍中，一個在公部門，這有無精神上的虐待，他認為是有的，不到40歲、任勞任怨卻還落得這種下場，非常遺憾。

黃揚明也示警，當行政院長都為此道歉，就是要負起政治責任，但要是沒有好好把真相查出來，最後結果還是在和稀泥、懲戒法院認為「罪不致死」，這個炸彈還會再炸一次。

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