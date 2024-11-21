2025年是乙巳蛇年，受年度主星太歲星影響， 4生肖將面臨更大挑戰，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上解析，屬蛇、豬、虎、猴的人整體運勢欠佳，情感、健康、事業等方面易發展不順或停滯，若能了解自身蛇年宜忌、趨吉避凶之道，調整心態並做足準備，便可好好度過新的一年。

▌生肖蛇

2025年是生肖蛇的本命年，受太歲星影響，整體運勢面臨不少考驗，例如事業瓶頸、感情障礙，甚至財務壓力，尤其是在工作領域，原本規畫的專案可能遇到延誤或阻礙，這種意外停擺讓你備感挫折。感情方面，有伴者的關係容易因溝通不良或外在壓力而產生摩擦，單身者則可能在尋找真愛時遭遇挫敗。另外，也需特別注意健康問題，保持良好的作息習慣，避免因過度操勞而影響身心，調整心態、以靜制動，將是度過本命年挑戰的最佳策略。

▌生肖豬

生肖豬在2025年與太歲相沖，尤其容易在合作與溝通上遇到難題，對於從事創意或專案型工作的人來說，企畫流程可能受到影響，甚至需要重新調整方案。在感情方面，可能因為瑣事與伴侶產生爭執，需要更加包容和耐心，避免因小事升級為大問題；單身的人在交友或追求對象時，也要多加注意溝通方式，以免因誤解導致錯失良緣。財務方面，則需要更加審慎投資機會，避免一時衝動而遭遇損失。

▌生肖虎

生肖虎在蛇年與太歲相破，需特別留意健康問題，尤其腸胃不適或小感冒反覆，此年務必注重飲食習慣和作息規律，同時加強鍛煉，以維持良好的身體狀態。家人健康方面，尤其年長親人要及時給予關懷與支持。事業方面，此年工作壓力可能增加，容易因事務繁忙而忽視健康，在追求工作進度的同時，也要合理安排時間，避免過度疲勞。感情上，則要適度放鬆與另一半的關係，不要因壓力而將負面情緒帶回家，保持積極樂觀的心態。

▌生肖猴

生肖猴蛇年受太歲相害，需警惕感情上的波折與考驗，此年對於有伴侶的人來說，愛情中的小人問題可能加劇，第三者介入風險增加，自身的情緒波動也可能比較大，需克制情緒，單身的人則要警惕交友圈的情緒騙子或不良對象，以免在感情上受傷。事業上，運勢雖稱平穩，但也需提防小人出現，避免因誤解或謠言引發不必要麻煩，建議在感情和職場上多些防備，保持清醒與冷靜，注意交友分寸，以保護自己不被他人利用或陷入情感糾紛。

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