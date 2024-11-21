警方在現場查獲一名毒品通緝犯。（圖 / 劉詠韻翻攝）

四海幫海青堂大老榮譽總顧問周齊吾，昨（20）日晚間於台北市彭園婚宴會館慶祝70歲、大壽，期間席開42桌，多方幫派角頭、堂主受邀出席。台北市信義分局共出動79名警力到場告誡、約制，並規劃勤務防制治安事故發生，並查獲一名毒品通緝犯，訊後全案將人移送至地檢署偵辦。

據了解，昨晚出席的除了四海幫幫主楊德昀、副幫主寶哥與秘書長松哥，菁英會多名堂主、天道盟、太陽聯盟、竹聯、松聯、牛埔、飛鷹及中聯等幫派角頭也前來齊聚。

周齊吾過去因涉犯殺人未遂、槍砲、組織犯罪、恐嚇、竊盜、傷害等前科，被列為治平對象。另外，周齊吾也熱衷政治，2004年國會選舉結果出爐時，他無視警方通緝令，凌晨時分衝到北市某家酒店歡慶，醉的不省人事遭警方埋伏逮捕。

1樓大門前警力部署及盤查赴宴民眾。（圖 / 劉詠韻翻攝）

後門警力部署。（圖 / 劉詠韻翻攝）

信義分局強調，此次幫派聚會活動，一共動員79名警力，並針對進出人員及周邊道路進行管制，經檢視餐會會場內外均無幫派相關字樣、標示的花圈及花籃；餐會約於晚間9時10分結束，警方也在現場查獲1名李姓毒品通緝犯，訊後全案將移送法辦。