國安局少將謝靜華酒後強吻已婚女艦長，事發後並提供不實訊息給該局調查人員，讓調查失準，監察院今表示，謝靜華的行為侵犯被害人尊嚴，嚴重傷害國安特勤人員形象，情節重大，於12日全數通過監委王麗珍、趙永清、鴻義章提出的彈劾案，並移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，謝靜華於113年2月1日晚間宴飲酒後失態，在行人道旁強吻已婚乙女，經由不知名路人錄影並上傳至網路供人瀏覽、流傳，於同年2月5日經新聞媒體披露後，引發民眾負面評論，嚴重損及特勤人員與政府形象，核有重大違失。

國安局於同年2月2日知情後，立即通知謝靜華至該局說明案情，被彈劾人接受調查過程期間，表示乙女在臺北某公司上班，並提出乙女以非真實姓名所出具之聲明書，嗣後媒體及立法委員於2月間向該局詢問本案事況及乙女是否為公務員身分，該局經再次詢問被彈劾人，渠仍堅稱乙女姓名為上開假名且在民間科技公司任職，非公務員，致該局以此錯誤資訊對外說明，引發外界誤解，後續引發新聞媒體報導及網路留言等負面評論，並致侵犯乙女之人格尊嚴，洵屬重大違失。

彈劾案文指出，國安局為特種勤務及國家情報工作主管機關，工作任務涉及總統等國家重要人士的近身警衛安全，以及維護國家安全與利益等重大事項，對於形象與品格要求，較一般公務員更為嚴謹。

彈劾案文表示，謝靜華酒後失態強吻乙女，未能恪遵謹慎勤勉規範、言行失檢；調查過程提供不實訊息給調查人員，遭媒體或立委的批評及質疑，使國安局陷入事況處理危機，嚴重損害國安局信譽及形象，以及公眾對國安局誠信及公正行使職務的信心，衍生公眾對國安局執行隱密情報工作的疑慮。

彈劾案文強調，謝靜華上開行為，斲傷影響國安特勤人員之聲譽及形象，有違公務員服務法第6條之規定，情節重大，爰依憲法第97條第2項及監察法第6條之規定提案彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。