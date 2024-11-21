立院在野黨團以行政院未依法編足原住民禁伐補償預算，卡住總預算案，目前雖已協調補足經費解套，但苗栗縣南庄鄉泰雅族縣議員楊文昌21日在縣議會總質詢中，抗議行政院間接造成外界汙名化原住民禁伐補償金。苗栗縣長鍾東錦答詢時，非常肯定立法委員高金素梅據理力爭，他贊同這個補償，並且上位者應該再有誠意點，同時他認為特定農業區也要補償，因為特農區以後只能種水稻，收益非常低，也應予補償。

楊文昌質詢時指出，公家的政策造成民眾的損失就是賠償，但是補償則是政府合法政策，因限制民眾使用或利用時，當然要做補償，現在一般民眾對原住民禁伐補償有很大的誤解，甚至於污名化，全台灣原住民的保留地有28萬多公頃，但禁伐補償只有7萬多，並不是每一個原住民都有，這是因為配合政府政策受到限制，才有這個補償，而且也是為了要保護我們水源、自然資源，是原住民該有的補償，民眾不應汙名化禁伐補償。

苗栗縣議員楊文昌21日在議會總質詢時抗議原住民禁伐補償被汙名化，苗栗縣長鍾東錦特意穿上泰雅族背心答詢表示他贊同禁伐補償。（謝明俊攝）

鍾東錦答詢時表示，立法院對法案衝突，有時候過程戲曲化精彩一下是難免，因為政黨原本就會有衝突妥協、妥協衝突，當然因而去影響了原住民權益，他覺得不是很妥當，他對立委高金素梅據理力爭，堅持到最後感到非常的敬佩。他認為不光是禁伐補償，他認為特定農業區也要補償，因為特農區以後他就只能種水稻，現在種水稻的收益非常的低，他覺得應該給一定的補償，對農民比較公平。鍾東錦認為，現行的禁伐補償並不算多，他覺得還少了一點，既然要做，在上位的人可以做得更誠意，