南韓女團T-ara成員芝妍（朴芝妍），2022年與南韓職棒球星黃載均結婚，不過她卻在上個月宣布兩人正在協議離婚。如今經調解後於11月20日確認離婚，2年婚姻此畫下句點。

綜合韓國媒體報導，芝妍與黃載均都透過律師出席在首爾家庭法院進行的離婚調解，在進行長時間的協商後，就財產分割等事宜達成一致，離婚正式生效。至於離婚原因，芝妍的律師崔唯娜曾在上個月透露，是兩人無法克服彼此的差異而分居，最終達成離婚共識。

芝妍與黃載均的婚姻僅維持兩年。（圖／IG@jiyeon2__）

其實芝妍2022年2月以手寫信宣布與黃載均結婚的消息，當時信中她形容男方是「彷彿人生禮物般的男友」，而兩人於同年12月舉行婚禮時，現場布置相當夢幻且唯美，加上這對俊男美女的組合，讓當時不少人稱羨。

不過，先是一位棒球教練在轉播球賽的時，無意間脫口「黃載均已經離婚」引發熱議，事後雙方立即否認；接著，芝妍被發現鮮少在社群放閃老公，黃載均更被目擊和嫩妹喝酒到天亮，讓兩人的婚姻狀態備受關注，直到今年10月芝妍才發出聲明，坦言正在協議離婚「很抱歉無法盡快給予大家立場，以後我會努力以更好的面貌與大家問候，謝謝」並刪除與老公的所有合照。

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