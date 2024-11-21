世界棒球12強中華隊前進東京參加複賽，許多民眾也到日本為中華隊加油順便觀光，有網友好奇，去日本有哪些東西難吃，可以不用花錢買來嘗鮮，引起網友討論，其中許多老饕點名納豆、章魚燒、糰子和餃子，還直呼「煎餃、章魚燒真的難吃，不用懷疑」。

一名網友近日在PTT發文，朋友要飛日本去看棒球順便旅遊，但他第一次去日本，不知道飲食方面有什麼要注意的，好奇日本有啥食物會踩雷的。

貼文PO出後，引發大批網友熱議，最多人點名納豆、章魚燒、糰子和餃子，直呼真的不好吃，不合台灣人口味，「一定是納豆，平常不吃根本吃不習慣」、「納豆、文字燒，黏黏糊糊的台灣人不愛 」、「章魚燒吧，這真的挺難吃，死鹹又死甜，完全不能理解的口味」、「章魚燒很多人提，第一次吃還真懷疑舌頭，軟趴趴」、「納豆，我試過，真的沒辦法」。

還有人表示，「餃子，超級過譽」、「餃子，不管是蒸的還是煎的都難吃，不用懷疑」、「煎餃，日本人不懂餃子，別浪費胃吃」、「糰子是真的不好吃，特別是醬油的」、「糰子真的很鹹」。另外，還有人點名醃菜、炒麵、日式梅干、內臟相關料理等，提醒不用特別花時間去品嘗。