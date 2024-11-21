台中市大梨山地區交通不便，若夜間便道關閉，居民必須繞道合歡山、埔里到市區，車程至少4小時，最近因衛生所內唯一的牙醫師將退休，卻遲遲找不到接班人，讓地方相當頭痛，和平區區民代表林永富無奈說，當地3000多居民的口腔醫療衛生都靠目前這名老牙醫，憂心未來牙疼找不到醫生，無奈說「波波醫生也能接受」。

波波醫師的爭議近來持續，但在醫療資源缺乏的偏鄉地區，有波波醫師總比沒醫師好。林永富說，梨山地區牙科、眼科醫師都很缺乏，山上3000多居民的口腔醫療目前都仰賴衛生所內的老牙醫，但他將屆齡退休，卻因找不到接班人而遲遲無法退休，當地長者憂心未來沒人幫忙看牙齒，如果能找到台灣培訓的正統醫師來服務當然好，但若不行，也能接受波波醫生，畢竟「有總比沒有好」。

和平區梨山里里長賴盛功則說，梨山地區不只缺牙醫，也缺眼科醫師，因當地多栽種高接梨、蜜蘋果，農民常需要噴農藥除蟲，曾有次因噴灑不當，農藥不小心噴到眼睛，當時痛到睜不開眼睛，卻因山上找不到眼科醫生，兒子連夜載他到市區的醫院急診，直清洗到隔天早上才能睜開眼睛，很擔心若太晚下山求診，可能就瞎了。

梨山地區白天有便道可通行到市區，車程約3小時，晚間則必須繞道合歡山至埔里，車程至少4小時，林永富等人說，現在最迫切的就是牙醫師等不到接班人，這是偏鄉醫療的無奈，衛福部規畫24億元「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」，考量讓外籍牙醫師參與苦無醫師執業的偏鄉地區醫療，卻因外界認為不要讓計畫成為國外學生回台執醫跳板而發生爭議，但偏鄉醫療資源嚴重不足的問題仍須重視。

衛福部澄清，偏鄉醫療計畫沒有特定牙醫師參與的規定，計畫以目前55個沒有牙醫的鄉鎮為主，將召募具本國學歷且有牙醫師執照者下鄉服務，至於國外學歷者有爭議暫緩，未來是否開放服務偏鄉將再討論。國際牙醫校友聯合會則支持本土牙醫承擔偏鄉責任，呼籲率先示範推動計畫落地。