角色離婚後依舊和前夫住在一起，陳雪甄坦言很難想像。（公視提供）

梁正群（左起）、馬國賢、陳雪甄、導演稅成鐸、鄭志偉、游珈瑄 。（公視提供）

陳雪甄、鄭志偉、梁正群、馬國賢、游珈瑄21日出席公視人生劇展《芙蓉》媒體茶敘。陳雪甄劇中和鄭志偉、高英軒、梁正群都有感情戲，她大笑：「福利好真的很開心。」有一場戲她被男友高英軒推到化妝台上親熱，前夫恰好在隔壁，場面超尷尬，她本身是親密指導老師，但無法兼職，她笑說，「不能親一親停下來指導我自己吧。」

角色離婚後依舊和前夫（鄭志偉飾）住在一起，陳雪甄坦言很難想像，不過做了很多田調，離婚之後住在一起例子滿多，跟導演一起深入了解發現，大多是羈絆放不下，「角色離不開家，25年都綁在這裡，前夫身體也不好，這樣放他一個人可以嗎，想要身分獨立跟自主，不代表要離開家，劇本探討這些事情。」

陳雪甄在2018年離婚，角色是失婚狀態，她說，狀況不太一樣，關於女性進入家庭之後，有照顧家庭壓力，如果愛情過保鮮期，婚姻要維繫關係，走過婚姻的人都很深刻，其中也包含女性自主，以前傳統都希望女生嫁好老公，現在是從傳統到現代開放，對性別沒有傳統要求，她也回答：「人跟人不管離婚或是感情分手，從親密到分離都有很多考量。」

至於她現在是否有伴？陳雪甄沒有正面回應，「人在每一個年紀都有戀愛自由。」而一旁鄭志偉表示，愛到卡慘死，男生就有兩種，一個是渣男、一個是憨人，被眾人問你屬於哪一種，他說：「我想渣但臉沒有辦法渣。」

陳雪甄劇中是遠嫁來台的陸配，在學習口音過程，她除參考YouTube上台灣陸配影片，還認真地求教自己念過中文系的同學，並到國家圖書館借閱《漢語與文學》書籍研究中國地域方言，她說：「對發音的原理幫助很大，再佐以網路上影片照三餐播，不斷轟炸我自己，讓自己的口音可以比較穩定。」