總統賴清德與行政院長卓榮泰20日為公務員輕生案致歉，行政院發言人李慧芝21日證實，勞動部長何佩珊已口頭請辭，且未出席本日行政院會，因此尚未與卓揆見面。至於卓揆指示各部會1周內完成調查報告，是否代表何1周內將去職，李說，「這個我也不是很能夠當場告訴大家」。

勞動部勞發署北分署吳姓公務員離世後，外界將矛頭指向分署長謝宜容涉霸凌，勞動部考績會20日決議將其記2大過免職。

李慧芝21日於行政院會後記者會轉述卓榮泰談話內容，卓揆表示，霸凌事件引起台灣社會關注，部會首長從中央到地方政府，都要非常嚴肅看待，雖然霸凌事件一直都存在，但是發生在公務部門，尤其在勞動部這讓政府覺得責任重大，機關首長平常忙於公務，但不能疏於了解屬下身心狀況，工作分配勞務分配都要關注，大家都是民眾表率，要從自身做起，理性溝通，互相學習尊重。

卓榮泰也提出3項指示：第一，請首長自我要求、以身作則，希望如何被對待，就要如何對待別人；第二，對霸凌事件必須調查、檢討，且杜絕再犯；第三，則是要強化機制保護機關人員，這些是請求也是命令，機關必須內部自我檢討。

卓榮泰重申，昨天已要求各部會盤查機關職場霸凌防制辦法，在機關建立有效安全的防範機制，讓受到類似待遇人員可以勇敢申訴，而近日霸凌事件的後續調查，也須一周內完成，若確認屬實就依法處理，若無則應確認內部機制是否完善。

另對國立海洋科技博物館長陳素芬日前遭控職場言語霸凌案，教育部次長葉丙成說明，已經請外部委員組成調查小組，進行職場霸凌調查程序，預計27日完成調查，並將調查結果對外說明。