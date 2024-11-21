航空業獲利飆速，中華航空21日舉辦法說會，華航董事長謝世謙表示，疫後延續客貨並進的策略，透過滾動調整航班，妥善整合客貨運資源，迎來亮眼佳績，今年前3季獲利超過百億元，「過去64年都沒有過這麼好的成績」，對於明年華航營運表現，謝世謙說他過去都講「審慎樂觀」，這次不「審慎」了，對明年很「樂觀」，相當看好。

謝世謙表示，疫情改變很多事情，華航目前運能只回復到疫情前的7成，過去經營是想辦法衝量，既然運能受限、沒辦法衝量，「現在品質很重要」，尤其是成本管理，他也看好國際客運市場穩定成長，載客維持高檔，空運需求暢旺，貨運前景樂觀，強調順應局勢靈活布局，強化樞紐優勢，積極搶佔轉運商機，力拚來年客貨運表現雙好。

華航今年前三季合併營收 1,509.3 億元，營業淨利 133.5 億元，稅後淨利 113.4 億元，年增 53.2％，登同期最高；歸屬母公司淨利 103.7 億元，每股稅後盈餘（EPS）1.71 元，雙雙較去年同期成長近 5 成。前三季客貨運營業收入皆優於去年同期表現，年增近雙位數，尤其東北亞、東南亞增長最為顯著。

總經理高星潢表示，華航在疫情間積極調整財務體質，現在已經是台灣首家獲中華信評評等為「twA-」的航空公司，展望維持穩健成長動能。華航今年 7 月開啟直飛西雅圖，成為北美第六個航點，平均載客逾 8 成，並持續強化六航權產品，透過每周超過 500 個班次的區域航網，便捷服務歐美經台灣往返亞洲的中轉需求，也會更靈活地運用既有運能，包括趁旺季時開闢關島、奧克蘭等航線，衝刺營收表現。