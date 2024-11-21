已故藝人「青蛙王子」高凌風女兒葛宸羽（阿寶），繼承父親衣缽闖蕩演藝圈，先是以女團「G.O.F」身分出道，近來更跨領域接下大陸短劇演出，消息曝光後，讓粉絲相當期待她的表現，而葛宸羽在劇中也展露出傲人身材，讓所有人看了鼻血直流。

葛宸羽近來接拍大陸短劇《靈魂互換之女殺手與千金》，內容主要描述一名女殺手與千金靈魂交換的故事，她昨(21日)在Instagram 搶先公開預告版，附文寫下 ：「結果只有第一集跟最後一集是冷酷殺手，其他時間都是需要被保護的小白兔」，似乎也將主要劇情給暴雷。而她在劇中身穿短版合身上衣，不僅傲人渾圓上圍幾乎要炸出，還擠出一條深邃事業線，超兇身材立刻成為關注焦點。

葛宸羽在陸劇中露出傲人身材。（圖／ke_b.a.o_ Instagram）

不過許多網友則是把重點放在她即將推出的新作品，紛紛留言：「期待下次整部都是帥氣的冷酷殺手」、「這個殺手我喜歡」、「不管是傻白甜還是冷酷殺手我都愛」、「阿寶太可愛了」、「雖然不是全演殺手，但起碼有狠過」，好友夏娜看到她飾演千金時，一副楚楚可憐的模樣，也在PO文底下回覆：「看來我還是得保護你了」。

葛宸羽以女團「G.O.F」身分出道。（圖／ke_b.a.o_ Instagram）

葛宸羽先前上節目《單身行不行》，她表示手機一直以來都是開啟「勿擾模式」，主要是先前接到的電話都是被告知壞消息，像是父親高凌風及外婆住院等，導致內心出現很大陰影，因此只有在特地時間才會察看手機是否有遺漏的來電或訊息，她強調因為經歷許多事情，才會影響到自己的人格。