華為研發的AI晶片「昇騰（Ascend）910B處理器」被發現採用台積電7奈米製程技術，美國商務部已下令台積電停止向大陸客戶出貨7奈米以下晶片，不過市場卻預期將加速北京的晶片產業自力更生，中芯國際股價在過去兩個月內大漲120%，超越輝達和台積電等全球行業巨頭漲勢，專家指出，大陸晶片股上漲主要來自投機性買盤。

美國財經媒體報導，雖然大陸晶片業存在地緣政治緊張相關的風險，但受大陸自力更生推動的預期，中芯國際的股價在過去兩個月內大漲了一倍多，川普當選總統反推升中芯國際股價表現。

上海誠洲投資管理有限公司董事Xiang Xiaotian分析，中芯國際等大陸半導體個股大漲，存在大量投機性買盤。

報導指出，大陸努力縮小與西方國家的巨大技術差距，大陸在晶片上的支出一直超過其他國家，除了中芯國際股價大漲，華虹半導體的股價也比9 月低點上漲78%。

晨星公司分析師 Phelix Lee示警，中芯國際和華虹的估值似乎都被高估了，市場可能對大陸財政刺激政策過度樂觀。