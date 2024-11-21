好市多時常推出新品吸引會員嘗鮮，前陣子冷藏區新出一款「瑪格麗特披薩」引發話題，一名女子表示，昨天去逛賣場，遇到一位熱心老饕強烈推薦這款披薩，她心動買回家，吃了覺得不錯，青醬味道濃郁、莫札瑞拉起司還會牽絲；其他網友也讚美味，起司很厚、很實在。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，昨天逛賣場經過冷藏區時，一位熱心老饕強力推薦瑪格麗特披薩，瘋狂讚嘆超好吃，她聽了也心動買回家。原PO說，吃一小塊就覺得很飽，青醬味道濃郁、莫札瑞拉起司還會牽絲。

貼文引發討論，許多吃過的網友都給出不錯的評價，「這個很好吃，烤脆一點吃起來很滿足」、「每次去必買，但就是稍微偏鹹。」也有網友說，這款披薩餅皮有點厚，加熱再吃口感比較好，上面起司很實在，如果擔心吃不完，買回家可以先切一塊一塊放冷凍庫，不然起司會出水，變得又油又濕。

老饕讚瑪格麗特披薩很實在，青醬味道濃郁、莫札瑞拉起司還會牽絲。（翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

瑪格麗特披薩調味以莫札瑞拉起司、番茄醬為主，並搭配羅勒點綴，不少網友笑說，「好市多的怎麼是青醬，應該要放羅勒吧！」內行人猜測是因為羅勒不容易保存，才改用青醬代替。