中華隊21日在12強複賽首戰0比2不敵委內瑞拉，本屆首次單場抱蛋，更可惜的是全場7安其實多於對手。總教練曾豪駒賽後坦承自己進攻的應變太慢，其實中華隊4局上差在跑壘冒進，5局上滿壘並非代打時機，倒是7局上更換代打晚了1人次，致使一干左打只能在9局上對決對方頂尖左投，最終反攻無力。

中華隊7局上1出局後，7棒江坤宇安打上壘，輪到預賽僅有1安，此役雖有四壞但也沒敲安打的捕手林家正，應是代打契機。但教練團仍讓林家正打擊，最後揮出左外野飛球出局，才用吉力吉撈．鞏冠代打9棒岳東華。委隊也順勢換下左投J.阿瓦瑞茲（Jose Alvarez），用右投維茲卡亞（Anthony Vizcaya）飆K結束該局。

愛爾達體育台球評王翊亘當下即表示，倘若吉力吉撈早一個人次代打，有機會提前逼出維茲卡亞，或許效果更好。的確，即便吉力吉撈提前代打仍遭維茲卡亞三振，中華隊就有讓左打的戴培峰或林安可上場代打的空間，尤其戴培峰預賽6支4還對日本敲轟，還可順勢蹲捕。而委隊換投後至少要投3人次或換局，中華隊的左打者該局不必面對左投，尤其是牛棚中的頂尖左投莫斯奎達（Oddanier Mosqueda），十分可惜。

中華隊的左打者較多，而委隊牛棚有莫斯奎達待命，已經壓縮到運用左打的空間。結果中華隊7上無功而返，莫斯奎達8上登板，雖對陳傑憲投出觸身球，但有效壓制中華隊前段打線攻勢。9局上中華隊最後反攻終於連換代打，但左打者邱智呈、戴培峰都是上去面對莫斯奎達，果真沒討到任何便宜。

陳傑憲敲出安打，在二壘前出局。（圖／趙雙傑攝）

至於最令人扼腕的4、5兩局，4局上陳傑憲打出三壘沿線安打後衝二壘出局，而且對手回傳比他早了好幾步。結果下一棒曾頌恩敲出二壘打，此役先馳得點的一方本來可能是中華隊。中華隊預賽對多明尼加之戰，也有過林家正在對手暴傳後衝二壘枉死的情況，不過今天陳傑憲賽後致歉是自己下意識要衝，如此即便一壘指導員張建銘想踩煞車，可能也來不及。

至於5局上1出局滿壘，1棒陳晨威沒能重演對韓國的滿貫全壘打，更可惜的是最後看著外角好球被主審拉掉，連把球打進場內、先打破鴨蛋都沒能做到。

陳晨威是中華隊本屆打擊狀況最好的打者之一，教練團給予信任十分合理，但此役他面對委隊左投時，在兩好球後對外角球的認定，顯然與主審的好球帶有點差距，8局上同樣是看著外角好球進壘吞K。儘管主審的「外角海」令人有些不服氣，然而回顧5局上的最佳機會，兩好球後放掉好球帶邊緣的球，交給主審決定命運，是比較可惜的地方。