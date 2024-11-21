減重更有效率。減重醫師蕭敦仁表示，小黃瓜熱量低，且含有「丙醇二酸」，能阻擋體內醣類轉換成脂肪，是控制體重的好食物，他有位減重學員，聽他的話，天天在午餐的主食外搭配小黃瓜，2個月成功減重10公斤，也改善了脂肪肝。

蕭敦仁在「健康好生活」節目中指出，上述減重學員是一位40歲電子業工程師，身高170公分，體重85公斤，BMI值29，因為肝功能異常，被轉介到他的減重門診。

蕭敦仁表示，他為這名工程師進行抽血與腹部超音波檢查，發現這名工程師GPT肝功能指數過高、達100 U/L，超音波也顯示有中度脂肪肝，這是明顯的非酒精性脂肪肝，是體重過重所造成的，因此他建議這名工程師，午餐吃燕麥+1顆蛋+海帶。

蕭敦仁說，這名工程回診時指吃海帶吃到很煩，所以他請工程師把午餐中的海帶改成小黃瓜，這樣膳食纖維就足夠了，這名工程師就樣吃了2個月的燕麥+蛋+小黃瓜，成功瘦了10公斤，改善了脂肪肝，GPT指數也因此恢復到正常的30 U/L。

蕭敦仁說，小黃瓜裡有個特別物質叫「丙醇二酸」，我們假設吃很多醣類，醣類要轉換成脂肪的時候，這個「丙醇二酸」，可以把它稍微阻擋一下，所以從他在20、30年前學習怎麼幫病患減重開始，營養師老師就會教他說，小黃瓜是非常好的食材，在體重控制上很有幫助。

蕭敦仁說，小黃瓜除因含有「丙醇二酸」，對體重控制很有幫助之外，本身熱量也很低，纖維質又高，每100公克的小黃瓜裡面有96.1%水份，纖維有1.3公克，且熱量僅13大卡，還含有維生素A、維生素E、鉀、鎂、綠原酸等多種營養素。