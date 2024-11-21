陳雪甄（左起）、鄭志偉《芙蓉》飾演離婚夫妻（公視提供）

55歲鄭志偉在許多戲劇飾演甘草人物，觀眾對他不陌生，他21日出席公視人生劇展《芙蓉》，劇中和老婆（陳雪甄飾）離婚後依舊住一起，現實生活中從沒結過婚，他更驚爆「我沒有空窗期過」，身邊一直有女伴，笑透露一定跟30幾歲的女生交往，「叫我找50幾歲不可能。」

鄭志偉以結婚為前提交往，「人家不嫁給我啊！」他自認個性不浪漫，所以女方分手有更好幸福他都祝福，分手不口出惡言，他現在跟前任們都是好朋友，被問現任女友不會吃醋？他說，大家都是看過大風大浪，不會介意。

而治療失戀最好的方式是「找另一個」，鄭志偉至今未婚，現在有交往對象，超過3個月，他也說，到了這年紀，不敢想結婚生子，覺得對女生來說是很殘忍。顧小孩是很辛苦的事，若自己有個萬一，壓力就會在女生身上，就算結婚也不會想生小孩。

陳雪甄、鄭志偉、梁正群、馬國賢、游珈瑄21日出席公視人生劇展《芙蓉》媒體茶敘。梁正群和第2任老婆「寶姐」登記結婚7年，對於小孩計畫，他說：「應該沒有。我本來就隨緣，現在覺得沒關係，兩人過生活也很開心。」他平常玩哥哥小孩，「我跟他們玩一小時就累，保持美好回憶就夠。」

劇中梁正群因為宗教信仰堅守婚前不能性行為，他老實說，「因為宗教信仰不能有維持男女感情的事情，有一點難堅持，除非兩人是相同的宗教信仰。」鄭志偉誇他很老實，沒有偶像包袱回答。

梁正群父親梁修身奪得金鐘獎終身貢獻獎，被問生活有沒有改變？梁正群幽默笑：「變得比較跩。他也還是一樣，回歸到演員去表演，或是籌備談製作的戲，回歸之前生活一樣。」