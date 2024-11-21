彰化縣明道大學今年確定停招、退場後，校舍面臨閒置荒廢，為此彰化縣政府有意爭取接管明道大學廢校後部分校地，縣長王惠美21日前往學校會勘，她希望將校地，作為後續彰化縣政府推動AI軟體產業智慧園區發展及碳權交易平台基地，帶動彰南產業發展。

王惠美與府內局處長前往明道大學現勘。（李京昇攝）

王惠美與府內局處長前往明道大學現勘，由代理校長林勤敏引導解說，確認退場後目前校舍現況。彰化縣政府今年7月提報教育部相關接管計畫，並將在28日舉行研商會議，王惠美預計在會議中爭取校地，以推動AI園區。

王惠美表示，明道大學已確定停招、退場，明道大學約有50公頃的校地，其中有22公頃過去即做有機農場使用，今天特別來確認校舍現況，為縣政永續發展注入新活力，比如在南彰化建立AI人才培育基地，適合未來發展的部分，28日她會先行向中央協商爭取部分校地，期望能透過明道大學的校地活化，造福更多彰化的鄉親，也謝謝管理單位的引導讓團隊知道目前現行的狀況。

彰化縣府指出，縣府擬接管明道大學廢校後部分校地，規畫作為AI軟體產業智慧園區及碳權交易平台，以增加在地就業機會，其餘空間則作為異地備援中心，避免因火災、水災遭竊等災難造成重要資料損失與工作、服務中斷，並利用部分場域規畫作為教育體育園區，提供鄰近居民體育休閒活動空間，提升全民運動風氣，讓縣民享受運動歡樂，創造健康新生活。

藉由整建明道大學既有建築物和場地，包含明道大學寒梅大樓、志強大樓、體育館、游泳池、籃球場、棒壘球場及附屬設施停車場等空間，可立即供應AI軟體產業智慧園區等使用，提供台灣地區未來培養發展AI軟體產業相關企業之需。