為了鼓勵學生利用創意發明解決生活難題，高市教育局2008年開始，每年舉行「Maker創意發明競賽」，提供學生發表創意成果的舞台，今年國中組冠軍由苓雅國中3位女學生古芯萍、張韶芸、侯瑞涵拿下，她們利用AI結合紫外線與臭氧水，設計出「清洗蔬果小能手」裝置，在清洗蔬果時能減少農藥殘留。

獲得國小中低年級組第一名的作品「Easy open～ 兩用簡易開罐器」，作品設計陳宇婕（左）、陳羿岑（右）同學以不鏽鋼條作形狀的設計結合橡膠皮帶的使用，運用摩擦力及槓桿作用的科學原理，製作出兼具有開罐器、開瓶器功能超省力工具。（教育局提供／紀爰高雄傳真）

「Maker創意發明競賽」競賽分為「創意想像」與「創意作品」2大類，區分國小中低年級、國小高年級、國中與高中職等4組進行競賽，今年共有491件發明作品參賽，初審選出佳作179件、優等66件，晉級複賽作品42件後進行第2階段複審作品發表。

在專業評審團的詢答與專業討論下，評定出各類組前3名，其中「創意作品類」獲得前3名隊伍將推薦參與「2025 IEYI世界青少年發明展：台灣選拔賽」複審，為高雄市爭取桂冠榮耀。

苓雅國中3位國二女學生古芯萍、張韶芸、侯瑞涵設計的「清洗蔬果小能手」，作品從生活周遭發想，解決問題，打敗許多優秀國中生發明的作品，奪得「創意作品」競賽項目國中組第1名。

她們解釋創作理念，若長期食用含農藥殘留的蔬果，可能導致多種慢性疾病與神經系統疾病，於是想到可以結合紫外線、臭氧水，設計出「清洗蔬果小能手」裝置，利用藍芽控制啟動，除了有效殺菌、減少農藥殘留，還能延長食品保存時間。

為了鼓勵學生利用創意發明解決生活難題，高市教育局2008年開始，每年舉行「Maker創意發明競賽」，提供學生發表創意成果的舞台。（教育局提供／紀爰高雄傳真）

教育局長吳立森也表示，高雄市「Maker創意發明競賽」持續扮演Maker自造教育的重要推手，鼓勵學生們持續關懷社會環境，發揮創意改善生活問題、促進社會進步。