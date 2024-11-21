行政院政務委員兼國發會主委劉鏡清參與2024亞太經濟合作經濟領袖會議，返國後與代表團成員向總統報告，在會上展現台灣引領相關議題的積極角色，在國際上發揮重要影響力。劉鏡清21日和媒體分享APEC參與情況，許多國家的部次長級代表都有許多的對話，連美國總統拜登都和他一起自拍，明顯感受目前「台灣的處境好很多」，大家在國際場合平起平坐，各國也尊重台灣的發言。

劉鏡清說，這次除了開會晚宴等場合能與各國代表對話，他使用WhatsApp社群工具當作交朋友的方法，和菲律賓、印尼、墨西哥、馬來西亞，泰國和日本等經貿首長、外交次長等，交換WhatsApp帳號，建立部長及即時溝通的管道，許多投資、經貿等最新資訊，即使返台後仍隨時可以交換。

其中，美國國務卿布林肯原本主動規劃要和劉鏡清開會討論台美經貿議題，但受到會議時間一直延遲，兩人後來在會議中場直接在場邊談起來。劉鏡清說，和布林肯談話時，中國代表團也看到，但沒有多說什麼。他當場向布林肯表達台灣關心的三個議題，除了產業面，布林肯也回應對於台美避免雙重課稅有進度，「感到高興」。

日本首相石破茂、日本經產省大臣也向劉鏡清提及，日本可以學習台灣的救災效率，且台日半導體合作也是很好的未來發展議題。

此次代表團在APEC會議上，劉鏡清就非經濟轉入正式經濟提出台灣個案分享，導入數位化過程，及支援婦女創業基金，展現臺灣支持更公平、更具包容性的經濟成長；另一部份是減少糧食損失及提升食品供應鏈效率等。