行政院院會21日宣布要以4年5億推「城鄉在地共好計畫」，桃園市副市長蘇俊賓表示，計畫立意良好，然而預算有限，卻納入過大的範圍：美食、景點、醫美、健康檢查項目通通納進來，雖然創造產值上的績效，真正該被扶持的地方特色產業反被稀釋了，他以老街同質化為例，展現台灣文化的中藥行反而急速消失，呼籲應該明確定位支持對象，確保在地城鄉特色產業競爭力。

行政院院會21日討論經濟部「城鄉在地共好能量提升計畫」，因應地方產業需求，政府將推動城鄉特色產業產品升級轉型，預計明年起每年投入1.25億預算，以4年5億的計畫，強化城鄉特色產品通路佈建，均衡城鄉發展。

蘇俊賓表示，台灣各地方的在地特色產業逐漸流失是事實，從北到南，老街上販賣的東西很多都不再具有當地特色，具有在地傳統特色的店舖、中藥行、在地產品逐漸被連鎖店所取代。然而，沒有地方產業、沒有地方工藝，商品風格雷同，特色模糊化的地方觀光，如何得到國內外遊客的青睞？

蘇俊賓建議，計畫應該聚焦以「支持地方特色」為核心，讓中央與地方政府擇定重點來支持的合作來找回在地特色。

蘇俊賓以老街消失最快的中藥行為例，根據衛福部的統計，10年前的列冊中藥行還有993家，到現在不到450家，中藥行並不是沒有市場，也是許多外國旅客想來體驗台灣文化的場域，然而，礙於法規、人才養成、產業環境越來越困難，應該得到政府更多支持。

「抓重點投入就會有效果！」蘇俊賓以大溪木藝產業的現況為例，目前大溪仍有約200位木藝職人，如同許多傳統產業，職人的平均年齡偏高，但這些年經過各種渠道的鼓勵支持，無論是比賽、展覽與培訓，陸陸續續有年輕族群回到大溪從事木藝工作，有些是現有產業的二代、三代，有些則是考量產業環境適合而移入的新人。他認為這樣的轉變，別具意義，年輕人投入，傳統工藝才有可能傳承與發展。

「把大朋友、小朋友同時納入一同評比，小朋友就會不見！」蘇俊賓特別提醒要聚焦在地方特色產業，政府應該和現在已經具有競爭力的主流企業（大朋友）共同合作，成為地方產業（小朋友）共同的推手。例如邀請台灣的主流產業，如重要的量販通路、平台渠道，在計畫中成地方特色產業重要的夥伴。

行政院長卓榮泰在會中裁示，本計畫的要素應先求「在地」、再求「共好」，把城鄉特色維持住，提供輔導以健全，透過跨部會合作，並邀請地方政府共同參與，讓特色產業成為城鄉振興的核心力量，進一步提升台灣的整體競爭力。