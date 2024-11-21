高雄的華肝基因公司使用過期近10年的蛋黃粉，賣給下游或製作成28種保健食品販售，不法獲利約7000多萬元，曾在美國知名大學任教18年的陳姓負責人及4名主管被依詐欺罪起訴，一審陳姓負責人被判刑3年8月，其餘主管則處1年8月至2年6月徒刑，上訴二審後，因無法證明林姓女特助早知蛋黃粉過期，部分改判無罪，改判1年8月，其餘上訴駁回，7千萬元不法所得沒收。可上訴。

判決指出，華肝公司透過代工廠生產一批蛋黃粉共計6375.1公斤，這批原料早在2010年5月5日就到期，華肝公司將這批已逾期的蛋黃粉賣給其他業者，或委請代工廠將「蛋黃粉」混合其他原料，製造「甘益壯」等28種保健食品，透過下游通路商，再販售給各地不知情的消費者，通路遍及全台。

檢調2019年接獲檢舉到華肝公司搜索，扣得原料5435公斤及庫存品4萬5746公斤，將過期蛋黃粉送往台灣毒物學會等單位檢驗，因無積極證據證明過期蛋黃粉對人體有害，僅能依詐欺罪將陳姓負責人、徐姓行銷業務經理、鍾姓研發主任、彭姓倉管、林姓特助等5人等起訴。

法院審理時陳姓負責人辯稱，蛋黃粉是2007年至2009年5月間製造，保存年限都是20年，還可做軍糧保存可達25年，華肝是將蛋黃粉保存在冷凍庫中，保存期應該更長，檢方也無法證明蛋黃粉已變質，不能認定他有詐欺犯行。

法官依據該公司員工證詞，認定陳姓負責人等5人明知蛋黃粉已逾保存期限，仍隱匿製造日期及已逾保存期限等資訊，主觀上有詐欺故意，一審依詐欺罪判陳姓負責人徒刑3年8月、徐姓行銷業務經理1年8月、鍾姓研發主任2年6月、彭姓倉管2年，林姓特助判刑2年6月，上訴二審後陳姓負責人4人被駁回，僅林姓特助獲減刑為1年8月。全案可上訴。