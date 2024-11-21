勞動部勞動力發展署北分署前署長謝宜容涉及職場霸凌爭議，引發全民公憤，昨晚網傳謝的娘家是雲林望族、經營老牌醬油廠，導致「御鼎興純手工柴燒黑豆醬油」被出征，但第三代老闆謝宜哲澄清不認識謝，今天再傳謝的娘家是雲林虎尾的老牌「龍X醬油」，並經地方人士證實，目前已有許多網友到業者的Google評論留負評，開酸「刷1星是我目的良善」，此外醬油廠店名、位置也被惡搞，分別改成「立意良善醬油」以及「台灣靈修中心」。

最新消息指出，謝宜容的娘家醬油廠是位於雲林虎尾的龍X醬油，《中時新聞網》記者稍早致電到龍X醬油，謝姓負責人一聽到要詢問關於謝宜容的事，立刻掛斷電話，後續再打電話都無人接聽，此外地方人士也證實，謝宜容確實是此醬油業者的家族成員。

龍X醬油被網友以1星灌爆。（圖／翻攝自Google評論）

龍X醬油的Google頁面名稱被網友兩度改名。（圖／翻攝自Google）

位於龍X醬油被網友更改位置，變為台灣靈修中心。（圖／翻攝自Google）

點開龍X醬油的Google評論，網友引述勞動部調查報告中的「目的良善」，紛紛留下1星負評，「給你1顆星，是因為我目的良善」、「爛透了」、「要如何才能做出目的良善的醬油？」、「目的良善的醬油，爛透」、「為什麼電話沒人接」、「傳說中很硬的醬油廠」、「電話響要立刻接起電話，不是基本的禮儀嗎？」、「分署長好」、「聽說製作醬油的目的，就是為了立意良善」、「署長提醬油能看嗎？」、「醬油賣一瓶80嗎？」

此外，龍X醬油的Google上的店家名兩度被網友惡搞改名，變成「龍X醬油（立意良善醬油）」、「龍X醬油（謝宜容家醬油）」，醬油廠地點也被變更成「台灣的靈修中心」。

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