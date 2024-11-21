台中市去年5月發生5億高中生案引關注，台中高分院21日上午開庭，夏男在庭訊時數度落淚稱「百口莫辯」，他更說，他也有1、2000萬元身價，若他死了，賴也會面臨這樣的指控嗎？難道因為他活著、資產較少，就有犯罪嫌疑嗎？（潘虹恩攝）

台中市去年5月發生5億高中生案引關注，一審認定夏姓男子與賴姓高中生「假結婚」，依偽造文書判夏男1年6個月，夏不服上訴。台中高分院21日上午開庭，夏男在庭訊時數度落淚稱「百口莫辯」，他更說，他也有1、2000萬元身價，若他死了，賴也會面臨這樣的指控嗎？難道因為他活著、資產較少，就有犯罪嫌疑嗎？還批原審法官是照媒體報導判案。

台中高分院21日上午開庭，夏男出庭時提到，一審審判決很多是根據媒體報導或是想像，他一直都配合調查，希望司法還他清白，不是坐在這裡承受莫須有的指控。他說，自己最後悔就是賴死後他沒有拋棄繼承，當初怕被坐實謀財害命的指控，才沒拋棄繼承，如今卻擺脫不了；賴已經死了，他不想再爭是非，但無法接受殺人指控，希望司法還他清白。

夏男說，他和賴結婚，沒想過感情基礎、交往時間等因素，就是想一起過日子，當初也怕賴沒想清楚，有再請賴查清楚同性婚姻的法規，不料這竟成為被認為是假結婚的點之一，早知如此，他絕對不敢、不會和賴結婚；他也有1、2000萬元的身價，若是他死了，活著的賴男是也會面臨這樣的指控嗎？難道因為他活著、資產較少，就有犯罪嫌疑嗎？還批原審法官是照報導判案。

「所有人都把賴的死歸咎在我身上」夏男說話至此，當庭哽咽落淚，更說自己「百口莫辯」。夏男的辯護律師則說，根據卷內資料，賴結婚時未受到壓迫，基於自主意識結婚，兩人婚姻合法。

台中市去年發生5億高中生案引各界關注，賴姓高中生與夏姓男子登記同婚後墜樓身亡，賴母控告夏男謀財害命。在刑事偽造文書部分，台中地院6月審結，認為夏男利用賴姓高中生對其信任、亟欲解決家族爭產等難題，為龐大財產利益濫用婚姻制度，主導「假結婚」，惡性重大、毫無悔意，重判夏男1年6月，夏不服上訴。