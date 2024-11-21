勞動部霸凌案燒不停，海科館、衛福部接連也傳出職場霸凌，現在火燒向北市社會局，有媒體接獲民眾爆料，指社會局某科因業務量大，一名長官情緒不穩，時常大聲咆哮、怒罵或貶低同仁，導致流動率居高不下。社會局回應，已啟動關懷小組程序介入，約妥時間與當事人溝通，了解需求，進行後續協助。

爆料民眾指稱，社會局因某科業務量大，科長經常情緒失控，只要對公文或報告內容不滿、或未即時報告或回應時，就會對同仁大聲咆哮、怒罵或貶低，使同仁感受到人格遭受侮辱與貶低。這樣的情況持續3年，曾有同仁在辦公室哭泣、害怕上班，還有員工透過內部管道，反應上班如同「地獄」。

但爆料民眾說，該科主管不僅沒有適當輔導、協助、調配人力，反而嫌棄整體公文品質不佳，將責任推卸至科長身上，甚至與其他單位比較，造成科室內部惡鬥，形同霸凌共犯，也導致該科人員流動率居高不下。

此外，即使社會局接獲同仁舉報，在處理機構緊急通報跟暴力事件保護案時，卻讓員工在沒有防護措施下、在密閉狹小空間訊問暴力行為人，造成員工恐懼與害怕，甚至讓同仁被行為人打電話威脅及被錄音。

民眾也怒控，這幾年社會局推動政策提高生育率，但該科室卻帶頭強迫備孕期女性員工違法超時深夜跨年執勤；並直指北市府的公益專區是血汗專區，壓榨公務員違法超時加班，向主管反映卻遭無理由退文。

對此，北市社會局表示，局內因業務量跨及多個領域，除政策規劃，更有直接個案、機構服務，且需處理高關懷或負面情緒案件，因此針對有人身安全議題者，也會與駐警單位合作協助維護同仁安全。

另外，社會局考量業務分配，近日已針對整體業務及人力分配情形進行討論與研議。市府亦設有員工協談室，提供身心情緒支持。

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