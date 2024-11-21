國立海洋科技博物館館長陳素芬一個月前被爆疑似管理不當並涉職場霸凌及採購程序爭議等事件。教育部次長葉丙成今在行政院會後記者會時強調，已經請外部委員組成調查小組，進行職場霸凌調查程序，預計27日完成調查，並將調查結果對外說明。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署一名職員疑遭職場霸凌，4日在辦公室輕生，事件引發社會各界關注。而教育部所屬的基隆海科館之前遭媒體爆料，館長陳素芬經常以高分貝音量飆罵下屬，外界關心這起疑似職場霸凌事件的後續。

葉丙成表示，海科館日前被媒體報導館務疏失，以及疑似職場霸凌事項後，教育部非常重視，隨即展開內部調查，10月30日已赴海科館內進行部行政調查，也完成初步調查報告，目前正針對有疑義的事項，聯繫相關人等進一步釐清。

葉丙成指出，為了更公正客觀調查職場霸凌部分，教育部也組成外部委員職場霸凌調查小組，進行職場霸凌調查程序，預計27日完成調查，再將調查結果對外說明。

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