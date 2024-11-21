曾被封為「台灣第一美人」的71歲前藝人胡因夢（胡茵夢），氣質空靈清冷、外型出眾、言之有物，當年與林青霞、林鳳嬌、胡慧中齊名。她年輕時的打扮風格，以英氣、端莊為主，不過《中時新聞網》翻到胡因夢36年前參加頒獎典禮的照片，發現她罕穿著露香肩的禮服亮相，氣質又不失性感。

胡因夢出生於台中，父親是前中華民國立法委員胡賡年，母親為璩詩方。胡因夢1971年考進輔仁大學德語系，不只長得美，還是個才女，喜歡自彈自唱、寫作，離開輔大時，同學間還盛傳「從此輔大沒有春天」，可見胡因夢在輔大的知名度響亮。胡因夢後來前往美國求學，2年後返台，被導演相中出演電影《雲深不知處》，國色天香的美貌和嫵媚的神韻令觀眾印象深刻，不久後就成為家喻戶曉的電影明星，曾以《人在天涯》榮獲金馬獎最佳女配角獎。

胡因夢的氣質清冷。（中時資料照）

林青霞（右）、馬永玲（中）、胡茵夢（左）早年拍戲時合影。（圖／中時資料照）

胡因夢最著名的一段戀情，是27歲閃婚大18歲的作家李敖，但第二天就分居，婚姻僅維持115天，轟動一時。胡因夢曾自述，從小個性叛逆，和母親的關係如同相愛相殺，導致她赴美求學後，在安全的範圍內經歷一年的「性解放」。至於感情觀，胡因夢容易戀愛腦，曾談過多段感情，但只要一覺得受傷就想逃走，因此幾乎都是一年內的短命戀。成為大明星後，胡因夢因緣際會認識李敖，兩人一見鍾情，便不顧母親的反對草草成婚。

李敖、胡因夢的婚姻僅維持115天。（圖／中時資料照）

不過，胡因夢婚後才驚覺李敖並不如自己想像中的是「具有真知灼見又超越名利的俠士」，而是「多欲多謀、濟一己之私欲者」。離婚後，胡因夢、李敖因官司案糾纏數年，雙方各執一詞，但內心滿滿的傷痕。李敖長達多年不斷在節目、著作、訪談中羞辱前妻，胡因夢則轉往身心靈、翻譯界發展，漸漸地發現長處不在演戲，而是翻譯、閱讀、寫作、靈修和環保，現在已經成為厲害的哲學、心理學和翻譯大師。

胡因夢全面息影，轉往身心靈、翻譯界發展。（圖／中時資料照）

《中時新聞網》整理胡因夢年輕時接受媒體拍攝的照片，又漂亮又漂泊、不食人間煙火的仙女級美貌，直到現在仍沒有幾位女星可超越。

胡因夢的臉像是被上帝吻過。（中時資料照）

胡因夢過去穿著平口禮服，露出香肩。（中時資料照）

胡因夢過去穿著平口禮服，露出香肩。（中時資料照）

胡因夢過去穿金色禮服，肩頸線條優美。（中時資料照）

胡因夢1988年10月21日出席第一屆金龍獎。（中時資料照）