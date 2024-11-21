合庫金核心子公司合庫銀行前3季稅後淨利155.55億元，較2023年同期增加13.94%，主因淨收益較2023年同期增加47.7億元，包括金融商品(含兌換)淨損益增加42.86億元、手續費淨收益增加26.43億元及利息淨收益減少23.45億元等。呆帳費用、承諾及保證責任準備提存較2023年同期增加5.32億元。營業費用、所得稅費用分別增加16.97億元及6.38億元。

合庫銀行至9月底放款餘額為3兆64億元，較2023年同期成長9.19%，主要動能為個人放款、大型企業放款、政府及公營事業放款成長所致；存款餘額為3兆9479億元，較2023年同期成長7.16%，主要係新臺幣總存款餘額增加7.13%，外幣總存款餘額增加7.29%所致；存放比為76.15%。

在資本適足及資產品質方面，第三季合庫金控資本適足率122.06%，雙重槓桿比率118.62%。合庫銀行資本適足率14.99%，第一類資本比率12.93%。合庫銀行逾期放款比率為0.17%，呆帳覆蓋率為678.06%。