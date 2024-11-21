南韓為我國第5大出口市場(次於中國大陸與香港、美國、日本及新加坡)、第4大進口來源(次於中國大陸與香港、美國及日本)，雙方經貿往來熱絡，我對南韓貿易長期處於入超狀態。

我國與南韓同為出口導向之經濟體，產業結構頗為相似，相互進出口的主要貨品(按HS 4碼分)多有重疊，均以電子產品為大宗，石油煉製品亦占一席之地。如以入超貨品(HS 4碼)觀察，今年前10月我對南韓入超前5大貨品，合計占我對韓總入超8成6，其中排名首位的積體電路入超高達129億美元(占71.3%)，主因南韓在記憶體擁有領先優勢、以及此波AI商機中，雙方同為國際大廠關鍵元件合作夥伴，其大量供應DRAM予國內廠商進行封裝整合所致；南韓煉油產業頗具規模，加以儲油設施完備，我自韓進口柴油、半精煉石油增加，致石油煉製品入超8億美元(占4.3%)居次；電腦零附件、環烴(用於工業塑料之對二甲苯、苯等)同為持續入超貨品，金額在6-7億美元；鋼鐵結構物因今年以來我國為建置離岸風場，自南韓採購之鋼鐵製塔及格狀桅桿呈倍數成長，入超金額擴增為5億美元。