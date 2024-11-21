台灣汽車市場(大車+小車)2024年前三季總銷量34萬4116台，小幅衰退1.6%。而中華產品獲得市場肯定，前三季銷售台數年增長15.0%，市占率同比增加1.6個百分點至11.6%。

中華本業表現穩定，但去年業外有一次性有利因素，故EPS同比減少。中華前三季營業收入322.21億元，年增16.52%，前三季銷售業績穩定；營業毛利、營業淨利分別增加16.43%、2.37%。前三季基本每股盈餘5.99元，年減25.22%，若不含認列新安迴轉防疫險損失之利益，為年減13.06%。本業可期，主要是轉投資事業受大陸汽車市場競爭激烈影響，致獲利下滑，故業外收益較去年同期減少。而股利配發率，中華按以往年度獲利4成配發。

中華自主開發的全新輕型商用車款J SPACE已於11月19日新車上市，國產化率超過60%，目前接單突破1400台，年底預估收單可達3500張，其繼新世代1.5T Zinger獲得車主肯定，成功引領全能生活新風潮後，J SPACE為全新造型、魔術空間、安全智駕三體登場。J SPACE展現全新內外觀、並配備同級唯一LEVEL2 ADAS系統，且動力、空間、載重都提升，亮眼的雙色選擇，更是獲得廣大消費者認同與討論，成功掀起第一線銷售熱潮。

此外，中華是國內唯一具備造型設計、系統開發、測試驗證的完整自主技術能力的整車廠，不僅長期投入自主研發，並大力推廣低碳運輸，建立CMDS研發流程體系，並與供應鏈夥伴合作開發關鍵零部件，為帶動台灣產業成長而持續努力。繼搭載自主開發ADAS L2的新世代Zinger、JSPACE之後，全新自主研發3.5噸智慧電動貨卡也將於明年量產上市，以全力支持政府的淨零減碳政策，並為台灣企業提供低碳的物流車解決方案。

中華以自主研發商用車為載台，結合國內感知模組、通訊模組及控制器等供應鏈，整合車間通訊、智慧路口通訊及自動駕駛定位技術，整合智慧電動車自駕隊列技術，與車輛研究測試中心ARTC合作進行開放道路測試。自駕隊列技術是讓多台車輛透過精確的間距和高度協同運作自動駕駛功能，也可以靈活調整車隊規模，為城市與物流運輸，提升效率。

市場關注國產化議題，中華積極與協力體系合作擴大與深化在地開發生產，加速加深加快滿足政策要求的在地化比率，HS 1.5T已經達到20%以上，後續還需進行查核驗證，具體時程則視各項準備工作與審核而定，尚未有具體時程公布，其他各車型也積極一一推動政策所需要求。至於在地化成本部分，中華坦言，確實會有影響，當然希望別造成消費者負擔，但如何因應成本目前仍在研議當中。