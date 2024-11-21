由勞動力發展署桃竹苗分署補助、新竹市中餐服務人員職業工會辦理的「勞工自主學習計畫─客家餐飲訓練班學第01期班」近日結業，25位學員們學習到客家餐飲烹飪技巧與廚房衛生觀念，可創造勞工在地創業或二度就業機會。

新竹市中餐服務人員職業工會表示，此次從產業人才投資方案─提升勞工自主學習計畫結訓的25位學員，都至少完成54小時的課程，學員回到社會上去，幾乎都可獨當一面成為餐飲職業創業者或從事人員。

新竹市「勞工自主學習計畫─客家餐飲訓練班學第01期班」25位學員近日結業。（陳育賢攝）

新竹市「勞工自主學習計畫─客家餐飲訓練班學第01期班」25位學員近日結業。（陳育賢攝）

中餐服務人員職業工會指出，此次學員的學習期間是自8月9日至10月4日，在54小時的課程中，指導老師利用在地食材及飲食文化中式料理製作，教導學員有關原物料來源掌控、食材多元變化與應用、創意料理菜色研發與搭配、各類食材處理備製與烹煮操作或配合食材特性應用不同烹調方式、料理創意配色、擺盤、器皿使用方式等，並注重勞工安全與食品安全衛生、挑選食材知識及儲存方式、環境器具保養等，讓學員能具備專業相關知識，使能適應目前餐飲市場之人才需要，及成本控制。

同時也利用在地食材，讓學員學會36道客家料理的技巧能力養成；多種刀工如水花片、絲、丁、條、泥等，加強食材形狀及擺盤，添增豐富的視覺效果。

學員們在結訓時，均可學習到改善烹飪技巧及衛生觀念，所學的專業知識、技能若能學以致用，可順利快速的投入職場，同時也鼓勵學員考取專業證照提高職場的競爭力，訓練班同時也輔導有創業意願的學員自行創業開店，提供學員餐飲相關行業工作機會與就業管道及訊息。