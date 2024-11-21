中華隊21日以0比2不敵委內瑞拉隊，吞下本屆世界12強棒球賽複賽首敗，黃子鵬1顆失投球成為重傷害，他也感到十分可惜。黃子鵬認為，這球的位置跟方向是自己要進攻的，「可惜吃球沒有吃得很完整，導致尾勁沒有照自己預期的過去。」

4局下黃子鵬雖然被首棒打者敲安，支後成功抓到離壘過遠的跑者，但他被第3棒安打，面對4棒捕手C.裴瑞茲（Carlos Pérez）時，一顆失投球被他轟出左外野2分炮。

賽前張奕就曾提到，東京巨蛋濕度比台北大巨蛋低，因此打者比較容易開轟，被打出去的當下，黃子鵬本也以為只是高飛球而已，沒想到卻成為定調比賽的一擊。

「就像前面說的，位置跟方向是我要進攻的，但吃球沒吃得很完整，尾勁不如預期，就被打者輕輕帶到，加上他本身力量很大，只要一點點閃失就會挨轟。」被問到如果這球在台北大巨蛋是不是就不會飛出去？黃子鵬僅說：「發生就發生了。」

首次踏上東京巨蛋投手丘，黃子鵬毫不保留的去投每顆球，雖然比賽不如預期，但從賽前牛棚時就讓他想起上次12強時在這裡，「那時是我最接近上場的時候，覺得有點感動，『我終於踏上來了、終於輪到我了』，但這僅僅在場下鼓勵自己的，上場就切換戰鬥模式。知道對方打擊不錯，但我也不想輸他們，每顆球都毫不保留的去投。」

黃子鵬此役用56球投4.2局、失2分承擔敗投，被問到接下來還有沒有機會登板？他說：「就是隨時把自己準備好，也不知道下次還有沒有機會來這裡投球，每次出賽都會格外珍惜。」