苗栗縣後龍鎮獲行政院核定同列桃竹苗大矽谷計畫內的產業園區部分，苗栗縣政府規畫後龍鎮國道3號以西、大山交流道南北兩側共300公頃土地，爭取設置產業園區，縣府推動可行性評估發出問卷調查後龍鎮民是否贊同設置產業園區，結果回收了876分問卷全部贊同，後龍鎮長謝清輝21日一早由縣議長李文斌陪同將問卷呈送給縣長鍾東錦，縣府與公所將攜手推動後龍產業園區早日完成。

據悉，後龍鎮早在前縣長劉政鴻任內，曾經規畫設置灣寶產專園區，卻遭到當地民眾全力抵抗反對，導致後龍鎮從海寶里、灣寶里一直到大山里一帶區域，目前仍是農業區，工商經濟發展停滯，近年來，當地民眾見當年同樣抗爭的竹南鎮大埔地區，現已成為台積電先進封測6廠的廠址，民眾觀念轉變，希望能爭取發展大矽谷產業園區的呼聲非常大。

後龍鎮爭取大矽谷計畫取得876名鎮民問卷調查同意支持後龍產專園區計畫。21日由後龍鎮長謝清輝（左）將問卷呈送苗栗縣長鍾東錦，縣議長李文斌（右）等陪同。（謝明俊攝）

後龍鎮爭取大矽谷計畫取得876名鎮民問卷調查同意支持後龍產專園區計畫。21日由後龍鎮長謝清輝將問卷呈送苗栗縣長鍾東錦，縣議長李文斌等陪同。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦全力爭取桃竹苗大矽谷計畫落腳苗栗縣，獲得行政院核定國發會推動草案中，後龍鎮名列大矽谷產業園區預定地，為此，鍾東錦指示工商發展處長詹彩蘋提早委託廠商做可行性評估，對全後龍鎮民發出問卷調查是否贊同在後龍鎮設置產業園區，結果近日後龍鎮公所順利回收876分問卷，全數同意。

後龍鎮長謝清輝21日在縣議長李文斌、議員林寶珠、鄭秋風及鎮代會主席花麗卿的陪同下，將全數問卷呈送給縣長鍾東錦。謝清輝感謝縣府等支持後龍產專園區核定，並積極有效率地在10月分辦了兩場說明會，今天鎮公所送來近近千分的問卷，希望能盡早推動後龍產業園區，讓竹南鎮、後龍鎮還有銅鑼科學園區的科技廊道連線起來，讓苗栗縣升格為科技大縣。

李文斌表示，很高興後龍鎮被大矽谷計劃納入，後龍鎮產業園區對南苗栗非常重要，後龍產業園區可以帶動南苗栗10個鄉鎮，過去後龍產業園區沒有成功，就是因為當時的抗爭很多，這次跟20幾年前不一樣，整個後龍都動起來，相信後龍未來的發展指日可待。

鍾東錦說，後龍鎮公所送來同意問卷，讓他很興奮也很高興，非常感謝後龍鎮各級民意代表及鎮公所，充分跟鄉親溝通，目前聽到後龍鄉親對大矽谷計劃是寄予厚望，大家都是很熱情的來參與，可以讓各方面進度更快。現在行政院核定苗栗縣有3塊地，竹南鎮頭份市跟後龍鎮，縣府已同時啟動民意及意願調查，中央在審查時，如果同意書的比例越高，推動速度越快，中央審核速度時間也更快，像之前的竹南鎮大埔事件的對抗也不好，鄉親能有百分之百、百分之90幾的的支持，案子要往下推的速度會更快，希望大家攜手努力讓大矽谷在苗栗實現，苗栗縣政府不單在稅收，在招商引資，還有年輕人的就業，甚至因為人口的進駐改變，而未來的社會福利、衛生醫療各方面都可以有極大的轉變。