Outlet迎耶誕檔期，不只推華麗藝術裝置點亮購物氛圍，更祭出節慶時尚裝束優惠、奢華珠寶及名牌包抽獎好康，透過送禮省錢攻略積極拉攏海內外客群。

華泰名品城聚集48個攤位展開41天的「露天飄雪聖誕市集」。（華泰名品城提供／朱世凱台北傳真）

華泰名品城截至11月17日，業績來到99.11億，年增約1％，有望達成預期目標125億，明年再拚130億，觀察今年輕奢、運動品牌表現亮眼，尤其運動商品受東南亞客人青睞，業績成長近20％，而現今家庭客偏愛聚餐類型的主題餐廳，總經理劉亭君說，看好中高價位餐飲的聚客效益，今年下半年起於三期陸續引進Nara Thai、黑毛屋等，預計2025年櫃位調整比例達15％；而嘉義華泰名品城是否有新進展？董事長梁曙凡說，預計明年第四季開始動土，2028年第一季營運，維持原本步調。

華泰名品城「FERRAGAMO ARCH MINI銀色斜背小包」原價6萬4900元、特價3萬8940元。（華泰名品城提供／朱世凱台北傳真）

華泰名品城「ARTIFACTS格紋針織短裙」，原價7980元、特價3192元。（華泰名品城提供／朱世凱台北傳真）

華泰名品城歡慶耶誕以「Christmas Shopaholic」為主題，22日活動開跑，將園區打造為大型耶誕夢工廠，可參加耶誕遊行及欣賞「捕夢網燈海隧道」、雪花紛飛美景，更集結48個攤位組成歷屆最大的「露天飄雪聖誕市集」；瞄準節日送禮需求，推薦「ARTIFACTS-JOHNNY HATES JAZZ格紋針織短裙」，4折後只要3192元；「FERRAGAMO ARCH MINI銀色斜背小包」也能以6折價入手。

禮客嚴選多款適合打造節慶感的紅綠色系單品，內湖店推薦「SILVIAN HEACH紅色羽絨外套」，原價3780元、特價1134元。（禮客Outlet提供／朱世凱台北傳真）

禮客公館店推「e-ying.co針織上衣」，原價2590元，特價780元。（禮客Outlet提供／朱世凱台北傳真）

禮客Outlet自22日起至明年1月6日展開耶誕跨年慶檔期，首度推揪團同行來禮客，1人帶2人來店就送每人「200元購物券」，單櫃單筆滿1萬再送1千，限時單筆消費滿1000元，可抽珠寶、Lonchamp名牌包等好禮，同時館內百大品牌祭出3折起促銷，推薦節慶感的紅綠色穿搭單品，內湖店嚴選「SILVIAN HEACH紅色羽絨外套」原價3780元、特價1134元；「PUMA綠色經典休閒鞋」原價3280元、特價2290元。

三井Outlet打造PIXAR皮克斯主題造景。（三井提供／朱世凱台北傳真）

三井Outlet北中南據點皆推出「PIXAR皮克斯主題造景-繽紛光之祭」，像是展出林口店有6米高的「三眼怪」大型氣偶及全台首座8米高「三眼怪主題火箭聖誕樹」，特定時間還有夢幻雪花秀，同時引進皮克斯限定快閃店，開賣期間限定款皮克斯服飾及獨賣商品。