Outlet迎耶誕檔期，不只推華麗藝術裝置點亮購物氛圍，更祭出節慶時尚裝束優惠、奢華珠寶及名牌包抽獎好康，透過送禮省錢攻略積極拉攏海內外客群。
華泰名品城截至11月17日，業績來到99.11億，年增約1％，有望達成預期目標125億，明年再拚130億，觀察今年輕奢、運動品牌表現亮眼，尤其運動商品受東南亞客人青睞，業績成長近20％，而現今家庭客偏愛聚餐類型的主題餐廳，總經理劉亭君說，看好中高價位餐飲的聚客效益，今年下半年起於三期陸續引進Nara Thai、黑毛屋等，預計2025年櫃位調整比例達15％；而嘉義華泰名品城是否有新進展？董事長梁曙凡說，預計明年第四季開始動土，2028年第一季營運，維持原本步調。
華泰名品城歡慶耶誕以「Christmas Shopaholic」為主題，22日活動開跑，將園區打造為大型耶誕夢工廠，可參加耶誕遊行及欣賞「捕夢網燈海隧道」、雪花紛飛美景，更集結48個攤位組成歷屆最大的「露天飄雪聖誕市集」；瞄準節日送禮需求，推薦「ARTIFACTS-JOHNNY HATES JAZZ格紋針織短裙」，4折後只要3192元；「FERRAGAMO ARCH MINI銀色斜背小包」也能以6折價入手。
禮客Outlet自22日起至明年1月6日展開耶誕跨年慶檔期，首度推揪團同行來禮客，1人帶2人來店就送每人「200元購物券」，單櫃單筆滿1萬再送1千，限時單筆消費滿1000元，可抽珠寶、Lonchamp名牌包等好禮，同時館內百大品牌祭出3折起促銷，推薦節慶感的紅綠色穿搭單品，內湖店嚴選「SILVIAN HEACH紅色羽絨外套」原價3780元、特價1134元；「PUMA綠色經典休閒鞋」原價3280元、特價2290元。
三井Outlet北中南據點皆推出「PIXAR皮克斯主題造景-繽紛光之祭」，像是展出林口店有6米高的「三眼怪」大型氣偶及全台首座8米高「三眼怪主題火箭聖誕樹」，特定時間還有夢幻雪花秀，同時引進皮克斯限定快閃店，開賣期間限定款皮克斯服飾及獨賣商品。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。