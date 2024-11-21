合庫今日舉行法說，合庫表示，從房市交易買賣、預售屋交易、資金成本提高，以及央行第7波信用管制措施，買方貸款修正心態不變，預售屋也有萎縮的情況，觀望氣氛濃厚，保守看待未來6個月房市景氣。
合庫表示，目前首購的利率平均大約是2.47％，第二屋的利率大約是3.26％，央行第7波房貸影響是投資客比較多。目前合庫的房貸客戶以首購為主，從撥貸比重來看，首購占比大約是79％，受到的影響較有限。
合庫今日舉行法說，合庫表示，從房市交易買賣、預售屋交易、資金成本提高，以及央行第7波信用管制措施，買方貸款修正心態不變，預售屋也有萎縮的情況，觀望氣氛濃厚，保守看待未來6個月房市景氣。
合庫表示，目前首購的利率平均大約是2.47％，第二屋的利率大約是3.26％，央行第7波房貸影響是投資客比較多。目前合庫的房貸客戶以首購為主，從撥貸比重來看，首購占比大約是79％，受到的影響較有限。
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