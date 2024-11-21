馬國賢2023年和小16歲韓籍女友結婚，同年迎來兒子「小太陽」，21日出席公視人生劇展《芙蓉》媒體茶敘，劇中談到婚姻相處，他坦言會懷念單身生活，結婚之後體悟到「冰箱不是我的、很多東西不再屬於我」，因為要顧及老婆跟小孩，他說：「覺得活得不像是自己。」

馬國賢會看不慣老婆的生活習慣，像是廁所有頭髮，忍不住碎念，又惹得老婆不開心，他學會閉嘴，體悟到「退一步海闊天空」。夫妻曾為了沒有及時幫兒子換尿布大吵，「現在很多事不用講，自己去做就好。」不過他求生慾強，馬上嘴甜「不會後悔結婚，看到她這個人，想要照顧她一輩子，願意替她做任何事。」

夫妻本想要再生一胎，但體力有一點吃不消，他想要生女兒，算命老師說馬年有機會，老婆叮囑他要保養，怕到時兒子上學他會被誤認成爺爺，也會貼心幫他敷臉，馬國賢：「帶小孩真的很辛苦，我下半年先不拍戲，專心陪小孩到明年上幼稚園。」趙正平近來也迎接小孩誕生，馬國賢早知道，「我們都是內湖幫的，腦海中不會想像趙哥換小孩尿布的樣子。」