67歲女星陳秋霞早年以電影《秋霞》獲得第14屆金馬獎影后，2016年她被醫生診斷罹患乳腺癌第二期，近年積極抗癌病情獲得控制，頭髮也白了一圈。今(21日)稍早她感慨發文，表示自己搭機的鑽石會員資格，沒意外的話將在今年底到期被降級，主因是她近年搭機次數變少，但她不覺得可惜，反而坦言：「如釋重負」。

陳秋霞稍早在臉書發文，表示過去她有10幾年的國泰航空鑽石會員資格，如無意外年底資格會被降級，因為這一年來她出國次數變少，只能跟機場的貴賓室暫時告別；昨天回程時，想到可能短期間無法再進來，便特地去貴賓室吃她最愛的雲吞麵和糕點。

陳秋霞發文。（圖／翻攝自Chelsia Chan 陳秋霞臉書）

陳秋霞近年病情控制得宜。（圖／翻攝自Chelsia Chan 陳秋霞臉書）

對於會員資格被降級，陳秋霞看得很開，說：「欣然接受吧！反而覺得如釋重負，以後可以有更多選擇，旅遊壓力沒有了，輕鬆自在」。有網友回應其他家信用卡的優惠也變少，近年也覺得貴賓室的食物沒什麼好吃的，人又多，「像乞丐般等座位」，陳秋霞笑說，那自己以後少去貴賓室，「多逛免稅店，支持香港經濟」；還有人說：「活到這個年紀，應該隨心所欲，免除任何束縛」，陳秋霞贊同說：「說得對啊」。

陳秋霞回應網友。（圖／翻攝自Chelsia Chan 陳秋霞臉書）

還有網友指出：「其實疫情之後好多人都已經少一個會員籍了！」陳秋霞說：「我的里數還在。只是降級吧了。又如何！哈哈」；另有人建議：「試試EVA吧！比國泰好多了！」陳秋霞回：「會試試」；也有人指出：「幾年前已經換去JAL, no regret」，陳秋霞親回：「JAL好，有日本餐吃」。最後，陳秋霞表示：「嘩，掀起一輪航空公司的討論，明年一月開始準備要試其他航線。其實最懷念是港龍，它陪伴我度過快樂的歲月。」

陳秋霞2016年被醫師診斷罹患乳腺癌。（圖／中時資料照）

陳秋霞當年獲得金馬影后獎項，創下當時從影演員年齡最短的影后紀錄，她也因為該片和鍾鎮濤假戲真做交往，但後來兩人聚少離多分手。1981年陳秋霞和身家超過百億的「鋼鐵大王」鍾廷森結婚，兩人育有3女。2017年陳秋霞受訪透露為了治療乳腺癌，勇敢切去左乳與腫瘤，是否考慮去做重建手術？她則表示沒考慮，「順其自然啦！這個年紀沒有也無所謂了」。