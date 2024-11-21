提案的10個成員國為阿爾及利亞、厄瓜多、蓋亞那、日本、馬爾他、莫三比克、南韓、獅子山、斯洛維尼亞和瑞士。

此次投票，只有美國投下反對票，利用其常任理事國的地位再度封殺加薩停火決議案。

美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）對此表示，華盛頓已經表明，美方只會支持「明確要求立即釋放人質」的停火決議。要長時間終止這場戰爭就必須釋放人質。這兩個迫切的目標密不可分、缺一不可，但這項決議案揚棄了這個必要條件，因此美國不能給予支持。他表示，美國曾試圖做出妥協，但這項決議案的內容將向巴勒斯坦激進組織哈瑪斯發出一個「危險信息」，即「以後不需要重返談判桌了」。

為了報復哈瑪斯在2023年10月發動跨境攻擊造成以色列上千人死亡、250人淪為人質，以色列揮軍攻打加薩走廊，迄今已在當地造成近44,000人死亡，幾乎所有居民都流離失所，生活難以為繼。

包括中國、馬爾他和法國在內，一些成員國對美國否決該議案感到不滿。

中國駐聯合國大使傅聰表示，每當美國為保護以色列而行使否決權時，加薩死亡的人數就會持續攀升，「還要死多少人才能讓他們從假睡中醒來？堅持設定某個停火的先決條件，就等於為繼續打這場戰爭大開綠燈，就等於縱容這場沒完沒了的殺戮」。

一名美國政府高層表示，英國提出的折衷方案曾提出美國會支持的新措辭，但遭到了安理會成員國拒絕。某些成員國比較感興趣的是讓美國否決該決議，而非就該議案取得妥協，他並直指美國的敵對國家俄羅斯與中國煽動這些成員國。

以色列駐聯合國大使達農（Danny Danon）在表決前表示，這不是一項和平決議，而是姑息哈瑪斯的決議，「歷史會記住誰與人質站在一起，而誰拋棄了他們」。