歐洲汽車製造商協會(ACEA)指出，西班牙和德國的汽車銷量分別增加了7.2%和6%，抵消了法國、義大利和英國銷量下跌的影響。

歐洲汽車製造商正艱難地應對許多問題，例如需求疲軟、生產成本太高、以及電動車轉型的問題，此外也要抵擋來自中國的競爭。

10月包括歐盟、英國和歐洲自由貿易聯盟(EFTA)等廣泛歐洲地區所銷售的新車，年增0.1%，來到104萬輛。

其中純電動車(BEV)連續兩個月成長，增加了6.9%；混合動力車(HEV)增加15.8%。

在個別汽車造商表現方面，福斯集團增加了12.6%，Stellantis集團則減少了16.7%，雷諾也減少0.4%。

以純電動車為主的特斯拉銷量大減23.1%，中國的上汽集團減少10%。

今年10月，歐洲市場銷售的廣義電動車，包括純電動車、混合動力車和插電式混合動力車(PHEV)，佔整體乘用車銷量的55.4%，高於去年同期的51.3%。

市場研究公司JATO Dynamics的分析師Felipe Munoz在周三另一份聲明中說：「隨著我們逼近年底，汽車製造商正開始更多地推出折扣，以拋售賣不出去的庫存車」。

他補充說：「這有助於數據回穩，但不應被誤認為是市場復甦的跡象」。