聯發科資深副總徐敬全表示，聯發科與vivo一路合作以來，始終致力於為用戶帶來最極致的體驗，雙方合作關係不斷升級，可謂「珠聯璧合」。未來，雙方將繼續攜手創新，共同提升產品體驗。本次推出的天璣9400旗艦晶片採用台積電(2330)第二代3nm製程工藝，結合藍晶晶片技術棧深度優化，效能全面提升，提供卓越的跑分成績與精確的能效曲線。天璣9400憑藉第二代全大核CPU架構，相較前代多核性能提升28%，提供高效運算與多工操作的強力支援。此外，天璣9400搭載第八代AI處理器NPU 890，AI運算性能達50 Tokens/秒，CPU性能提升28%，功耗降低40%，顯著提升智慧應用與影像處理的效率與精準度，同時優化高負載遊戲場景的穩定性與能耗表現，不僅能穩定高幀運行，更實現60個月持久順暢的旗艦體驗。

vivo X200 Pro配備同級別最強6,000mAh藍海電池，而X200則配備5,800mAh藍海電池，皆採用第三代矽負極與半固態電池技術，帶來出色的續航能力。相較上一代X100系列，X200系列平均機身厚度減少約6%、重量減輕約5公克，展現輕薄耐用且兼具快速充電的極致旗艦設計。

隨著AI科技的快速發展，vivo X200系列將多樣化的AI應用推向全新高度，為消費者帶來卓越且前瞻的智慧手機體驗。無論是在影像技術的革新、生產力工具的提升，還是系統交互的智慧化體驗，vivo X200系列全面釋放AI潛能，讓消費者切實感受到AI功能的便利與質感，進一步提升生活便捷性。在影像技術方面，vivo X200系列透過先進的AI相片增強功能，顯著提升人臉清晰度，細膩調整色彩表現，讓影像更具生命力。此外，全新升級的Gemini助手結合智慧創作與交互式問答能力，精準回應用戶需求，提供流暢且直觀的操作體驗，同時還支援AI圈定即搜功能，用戶只需在螢幕上圈選感興趣的內容，無論是文字還是圖片，都能快速辨識並提供精準的搜尋結果，重新定義智慧手機的便捷性。

值得一提的是，本周台灣非蘋手機陣營競爭激烈，明日OPPO也將在台灣市場發表旗艦機OPPO Find X8，同樣採用聯發科天璣9400晶片。面對這場手機大戰，儘管兩大陸系品牌激烈競爭，聯發科無疑是最大的受益者。聯發科在先前的法說會中也上修了今年旗艦產品出貨量的預測，由原先的成長50%提升至70%，天璣9400無疑在其中扮演了重要角色。