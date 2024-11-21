勞動部勞動力發展署北分署員工爆發疑遭職場霸凌而輕生，但官方報告說分署長謝宜容「目的良善」，遭指官官相護，引發外界怒火。而女星Lulu（黃路梓茵）則在社群網站寫下8字，被解讀是對此案發聲。

Lulu昨（20日）結束主持工作後，深夜在IG限時動態曬出全黑底圖，並寫下：「目的良善 天理難容」，來抒發自己的心聲。而「目的良善」正是引發外界關注的勞動部霸凌案，調查報告中的一段話。Lulu寫下「天理難容」也被外界解讀是，對此事件的有感而發。

Lulu限時動態全文。（圖／Lulu Instagram）

北分署吳姓公務員本月4日在辦公室輕生，全案指向分署長謝宜容霸凌下屬，但官方報告竟說謝宜容「目的良善」，遭指官官相護，引爆外界批評聲浪，勞動部長何佩珊昨早受訪時，承認「目的良善」撰稿用語有誤，但不代表認同霸凌行為，何佩珊被朝野立委罵翻後，在昨表態請辭負責，但閣揆卓榮泰強調先究責，暫未核准何佩珊的請辭。

對勞發署公務員輕生案一事，勞動部長何佩珊（左）20日在立法院備詢時哽咽落淚，並證實她會負起政治責任，向行政院請辭。圖右為勞發署署長蔡孟良。（劉宗龍攝）

事件主角謝宜容昨則發聲明表示：「深切反省、沉靜檢討」，承認工作有咆哮、情緒控管不佳，造成同仁承受重大身心壓力，並表示未能即時發現同仁異狀並提供支援，避免悲劇發生，她是責無旁貸，但是同仁身故與其管理風格、行為作法無關。

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