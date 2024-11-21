遭停職的新竹市長高虹安被旅美教授陳時奮提告誣告罪，一審法院判處高虹安10月徒刑。陳時奮另委任律師提告民事求償975萬元，台北地院今（21）日下午開度開庭，為確認原告起訴範圍，法官改訂明年1月21日上午9點40分續行言詞辯論。

高虹安不滿陳時奮於2021年在臉書（Facebook）發文指出「被指導教授除名的高虹安」等言論，提告加重誹謗罪，陳時奮獲不起訴處分後提起自訴，控告高虹安誣告罪。

台北地方法院判決高虹安有期徒刑10月，雙方均不服上訴台灣高等法院，第一庭將於明年1月9日開庭。

陳時奮的委任律師洪士傑指出，此次民事求償金額涵蓋他遭誣告的直接成本（律師費8萬元與返台旅費17萬元）及間接損害（精神與名譽損失等共950萬元）。

而高虹安委任律師高奕驤認為，對方律師費僅3萬多元，且陳時奮是2022年7月14日從美國返台，而高虹安是在同年8月26日才按鈴申告，當時陳返台根本不是為了刑事案件，兩者之間沒有相當因果關係。

高奕驤表示，希望原告能特定起訴的範圍，否則導致被告防禦困難，請釐清告的侵權行為是哪個部分，哪幾天的行為行為。高虹安委任律師陳立涵則說，會在兩周內具狀補陳。

庭末，法官林修平諭知為確認起訴範圍，改訂明年1月21日上午9點40分續行言詞辯論，且下次不會辯論終結。